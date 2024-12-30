شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن فك عقدة علي ماهر فى المباراة الثامنة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فك عقدة على ماهر عندما يواجه المصرى فى المباراة التى ستجمعهما الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

عقدة على ماهر

وتعد مباراة الثلاثاء الثامنة لفريق سيراميكا أمام فريق يدربه على ماهر، حيث خاض سيراميكا 7 مواجهات أمام على ماهر مع فريقين "المصرى ومودرن سبورت"، خسر 4 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وفشل سيراميكا فى تحقيق أى فوز أمام على ماهر، سجل لاعبو على ماهر 13 هدفا فيما سجل سيراميكا 7 أهداف.

ويتسلح سيراميكا بـ أيمن الرمادى لفك هذه العقدة، حيث يمتلك أيمن الرمادى رقما مميزا أمام المصرى، حيث واجه الفريق البورسعيدى فى 4 مباريات سابقة لم يعرف فيها الهزيمة، حيث نجح فى الفوز بثلاث مباريات وتعادل فى واحدة مع ناديين مختلفين "أسوان وسيراميكا"، وسجل لاعبو أيمن الرمادى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ويعكف أيمن الرمادى على دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى، من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة، خاصة فى ظل تساوى الفريقين بنفس الرصيد.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة التركيز فى كل دقيقة فى المباراة من أجل استغلال كل الفرص التى تتيح لهم لتسجيلها، كما حذر المدافعين من التحولات الهجومية للمصرى عن طريق الثنائى محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف.