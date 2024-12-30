شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: لو كنت لاعبا فى الأهلى والزمالك لضمنت مكانا أساسيا مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سامى لاعب بيراميدز والمنتخب الوطنى انه لعب لعدة اندية قبل الانضمام لبيراميدز حيث لعب لتليفونات بنى سويف والنصر والمقاصة وطلائع الجيش، مشيرا إلى أنه عندما للمنتخب مع فيتوريا عرفت بانضمامه للمنتخب من التليفزيون صدفة ، وارتباط اسمه بالمنتخب مكسب كبير له.

وأضاف سامى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون أنه أذا كان لاعبا فى للاهلى أو الزمالك كان سيضمن مكانا أساسيا له فى المنتخب لأن المدير الفنى لمنتخب مصر يضع دائما الاولوية للاعبى الاهلى والزمالك فى المشاركة وهو ما يظهر بانضمام مصابين فى القطبين للفراعنة، وهذا ليس عدلا.

وتطرق سامى إلى ركلة جزاء حسين الشحات قائلا:" ركلة جزاء حسين الشحات غيرت مسار الدورى المصرى بالكامل"