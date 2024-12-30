شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مواليد 2008 يبحث عن مباريات ودية قوية استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر مارس المقبل، بدأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم في مخاطبة الاتحادات القارية لمنتخبات تأهلت للبطولة، بهدف ترتيب مباريات ودية قوية لمنتخب مصر مواليد 2008.

يسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس إلى خوض عدد كافٍ من المباريات الودية القوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لاختبار جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطط الفنية المقررة، بالإضافة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء الفريق قبل انطلاق البطولة.

تهدف هذه المباريات الودية إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مدى انسجام اللاعبين وتطبيقهم للخطط الفنية، واختبار اللاعبين الجدد الذين سيتم ضمهم للمنتخب، وكذلك الوصول إلى أفضل التشكيلة التي ستخوض منافسات البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً في المفاوضات مع الاتحادات القارية لتحديد مواعيد وملاعب إقامة هذه المباريات الودية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى خوض مباريات قوية مع منتخبات تمتلك خبرات كبيرة في هذه الفئة العمرية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد البطولة، حيث ستُقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 30 مارس، بينما تُلعب المباراة النهائية يوم السبت 19 أبريل، ويشارك المنتخب المصري ضمن المنتخبات المتأهلة، في سعيه لتحقيق إنجاز جديد لهذه الفئة العمرية.