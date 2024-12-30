شكرا لقرائتكم خبر عن المحمودى: زيزو اتفق مع الزمالك على التجديد والتوقيع خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد المحمودى تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادى الزمالك مع أحمد مصطفى زيزو من أجل تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وقال محمد المحمودى خلال تقديمه برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك جلسة جمعت مسئولى الزمالك بزيزو ووالده واتفقوا على كل أمور التجديد ولكن لم يوقع على العقد حتى الآن".

وأضاف المحمودى: "أن الأمور ستنتهى بالتجديد خلال 3 أيام، بعدما أكد زيزو لمسئولى الزمالك أنه لن يلعب فى الأهلى أو يوقع له وأنه مستمر مع النادى وسيجدد عقده".

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 - 0 في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك كل من: ناصر منسى فى الدقيقة 66 بعد دخوله المباراة بـ3 دقائق فقط، ثم أضاف نبيل دونجا الهدف الثانى من تسديدة قوية ارتطمت فى كريم الديب وسكنت الشباك بالدقيقة 72، ويواصل الاتحاد السكندرى الصيام التهديفى للمباراة الخامسة على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ14 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، بعدما خاض 7 مباريات، فيما يمتلك الاتحاد السكندري 9 نقاط فى المركز الـ7 بعدما لعب 7 مباريات.