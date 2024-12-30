شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المسابقات: لقطة بصق مدرب الزمالك خادعة.. و3 عناصر تحدد العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية، حقيقة بصق أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد لنادي الزمالك على طارق مجدي حكم مباراة طلائع الجيش، والتي جمعتهما في بطولة الدوري.

وقال طه عزت، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "نحترم جميع الآراء، وفي البداية أشرنا إلى الاعتماد في الرد على أي واقعة بناء على 3 أشياء، تقرير الحكم ومراقب المباراة والشريط الرسمي للمباراة".

وأضاف: "الصورة دائمة خادعة، والعقوبات يحددها تقرير الحكم والمراقب والشريط الرسمي للمبارة، ومن الممكن أن يكون البعض شاهد أن أمير عزمي بصق والبعض لا، وقد يكون هناك أشخاص موجهين ضد الكرة المصرية".

وتابع: "تواصلت مع لجنة الحكام، واللجنة تواصلت مع الحكم، ونحن سير على مسافة واحدة بين جميع الأندية".

واختتم: "عند وضع عقوبة على أي ناد يكون هناك اعتراض من جماهيره بشأن العقوبة وكذلك من جماهير المنافس والتي قد تشاهد أن العقوبة صغيرة، ودائما هناك مؤيد ومعارض".