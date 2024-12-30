شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف خارج حسابات الجبلاية لتولى منصب الخبير التحكيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لا يفكر في الاستعانة بالحكم الدولي السوري جمال الشريف والخبير التحكيمى لتولى مسئولية إدارة التحكيم المصري وإسناد المهمة له كخبير تحكيمى.



وأضاف المصدر إن مجلس الجبلاية يرفض إسناد المهم لأحد الخبراء العرب، ويبحث عن خبير أجنبي من الكفاءات وأصحاب الخبرات لتولى مسئولية لجنة الحكام في الفترة المقبلة.



جاء هذا بعدما أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة استقدام خبير أجنبي للتحكيم عقب تولية مسئولية إدارة الكرة المصرية لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجريت في يوم 10 ديسمبرالجارى.



وأشار المصدر إلى أن السويسرى مسيمو بوساكا كان مرشحا بقوة لتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام الرئيسية إلا أن الوصول معه لاتفاق لتولى المهمة في الوقت الذى دخل في دائرة الترشيحات الإيطالي روبيرتو روسيتي لتولى حقيبة التحكيم المصري في الفترة المقبلة، لما يتمتع به من خبرات فنية وإدارية، وروسيتى صاحب الـ57 عاما رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وأوضح المصدر أن التفرغ الكامل للخبير الأجنبي يعد عائقًا يواجه الجبلاية في إتمام التعاقد مع خبير أجنبي، حيث إن المجلس يطالب الخبير بالتفرغ لإدارة اللجنة، حتى لا تتكرر أزمة الإنجليزي كلاتنبيرج عندما تولى رئاسة اللجنة 2022 عقب استقالة عصام عبد الفتاح.



يذكر أن اللجنة الحالية بتشكيلها برئاسة وجيه أحمد ستكون ضمن اللجنة التي ستعمل مع الخبير الأجنبى عندما يتولى المسئولية ومعه عزب حجاج وهشام صلاح مصطفى وفهيم عمر وجهاد جريشة، وأن اللجنة مستمرة في أداء مهام عملها في الفترة الحالية لحين اتفاق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع خبير أجنبي لتولى مسئولية التحكيم المصرى.