شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن دجيش: لاعب الاتحاد السكندرى لا يستحق الطرد أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن دجيش عضو لجنة الحكام الأسبق، أن عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري، لا يستحق الطرد أمام الزمالك، بداعي ادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء، خاصة أن سقوطه كان طبيعيًا نتيجة التلامس.

وأضاف دجيش، في تصريحات تليفزيونية، أن التلامس بين اثنين من اللاعبي يُفضل أن لا يشهر فيه الحكم بطاقة صفراء لأحدهما بحجة ادعاء السقوط، خاصة وأن التلامس طبيعي.

وأوضح أنه من الطبيعي أن لا يلتمس الحكم العذر للاعب يستحق الحصول على إنذار حتى ولو بعد مشاركته بدقائق، مشيدًا بمستوى طاقم التحكيم في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بما فيهم غرفة الـVAR.