شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح سليمان: ناصر منسى صنع الفارق مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك افتقد الحلول في الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري، رغم خطورته، بينما مشاركة ناصر منسي صنعت الفارق بفوز الأبيض.

وأضاف سليمان، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك هدد مرمى الاتحاد السكندري، في الشوط الأول، لكن غياب المهاجم صاحب الحلول، أفقد الأبيض فرصة التسجيل.

وأشار إلى أن الدفع بناصر منسي، كان الحل الأمثل أمام الاتحاد السكندري، خاصة أنه يسجل من أنصاف الفرص، موضحًا أن محمود الونش بـ60% من مستواه، أفضل من مدافعي مصر بأكملهم.

وأوضح أنه يرى أن رامي ربيعة أفضل مدافع في مصر بعد محمود الونش الذي يعد الأفضل على الإطلاق حتى ولو كان يظهر بـ60 % من مستواه، كونه لاعب قائد ويمتلك إمكانيات كبيرة.

واختتم حديثه، برسالة إلى زيزو، قائلًا: «نتمنى تجديدك للزمالك لأنك ستظل رقم 1 في مصر بوجودك داخل القلعة البيضاء، وإذا رحلت عن النادي ستبتعد عن الأنظار، وأتمنى أن تمنح الزمالك حقه مثلما تطلب حقك من النادي».