شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: وعدونا باستقدام خبير أجنبى ولم يحدث.. وهناك إجراء ضد أخطاء التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

انتقد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري مستوى التحكيم في مباراة الزمالك، والتي انتهت بخسارة زعيم الثغر بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدوري المصري، للموسم الجاري.

وقال محمد أحمد، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "الظروف التي تعرضنا لها غير عادية، وأوجه الشكر لفريق الاتحاد السكندري، على ما قدموه أمام الزمالك خاصة في الشوط الأول، وكنا متقدمين فنيا، وكان ممكن نكسب 1 أو 2 بعد إضاعة بنجامين لهدفين محققين".

وأضاف: "في البداية أريد أن أعرف ما العائد أو الاستفادة من الأخطاء التحيكيمة؟.. نطالب بالعدالة من الموسم الماضي، وهناك ضغوط جماهيرية، والمنافسة في الدوري بنظامه الحالي صعبة للغاية، والنقطة فيه بتفرق في مشاركتك مع الـ 9 الأوائل أو مع الـ 9 المنافسين على الهبوط"

وتابع: "قرعة الدوري أوقعت الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي والزمالك بالقاهرة في الدور الأول، والجميع يعلم قوتهم".

واستطرد: "طرد عبد الغني محمد خلق حالة من عدم التوازن في الفريق، والخبراء قالوا إنها ركلة جزاء، وعبد الغني بيقول للحكم أذهب إلى "الـ VAR، وتعرضنا للظلم مرتين، في عدم احتساب ركلة الجزاء والطرد".

وأردف: "لا أريد أن أعلق على التحكيم، وهذا الموضوع من العام الماضي، ورابطة الأندية اجتمعت لمدة أكثر من 6 ساعات وكان تواجد خبير تحكيمي مطلب من جميع الأندية، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه".

واختتم: "سيكون هناك إجراء من جانب الاتحاد، والأمر ليس على الاتحاد فقط، كل الأندية تشتكي من التحكيم، والجميع يتحدث في لقطات واضحة للجميع".