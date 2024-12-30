شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: الزمالك متمسك باستمرار زيزو ولم يصل إلى نقطة اتفاق حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أن الفريق تعثر الفترة الماضية بفعل فاعل، والتحكيم ارتكب أخطاء كارثية ضد الفريق.

وقال سالم فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، أن رسائل جماهير الزمالك فى مباراة الاتحاد ليست لزيزو تحديدًا، ولكنها رسالة عامة لجميع اللاعبين.

وأضاف أن زيزو من حقه أن يبحث عن مصلحته الشخصية ومطالبه المادية، وفي النهاية النادي يتحرك وفقًا لوضعه، مشيرا إلى أن زيزو متمسك بنادي الزمالك، والزمالك متمسك به، لكن الأمور التعاقدية مازالت لم نصل إلى نقطة اتفاق.

واختتم أحمد سالم تصريحاته: "أتمنى أن نحل أزمة سيف الدين الجزيري، هناك أزمة مادية واللاعبون تحملوا كثيرًا ويعلمون الظروف، هو ملتزم كلاعب محترف.