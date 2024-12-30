الامارات | تأجيل نهائي «خليجي 26».. وتثبيت موعد قبل النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أمس، تأجيل موعد نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26» إلى الرابع من يناير المقبل، وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية في الثالث من يناير.

وذكر حساب بطولة «خليجي 26» على منصة «إكس»، أن الاتحاد قرر عدم تأجيل مباراتَي نصف النهائي، وإقامتهما في موعدهما غداً.

وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي، خالد المقرن، في تصريحات نقلتها قنوات «الكاس» الرياضية أن هناك أسباباً «خاصة» اقتنعت بها اللجنة من أجل اتخاذ قرارَي التأجيل والتثبيت.

وأوضح المقرن: «أتكلم عن وجهة نظر لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي التي رأت أنه مادامت المباراة أعلنت فستبقى في أوقاتها».

وأكد موافقة جميع اتحادات المنتخبات التي بلغت الدور قبل النهائي على القرارات.

وستقام مباراة الكويت والبحرين في استاد جابر الأحمد الدولي، وعمان والسعودية في ملعب جابر المبارك بالكويت.

ويستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباراة النهائية.