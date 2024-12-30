هل أصبح الحديث عن ابداع وأرقام صلاح مملاً؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في لقاء معتاد مع القنوات التلفزيوينة مالكة حقوق بث الدوري الانكليزي، وعقب قيادته ليفربول للفوز 5-0 الأحد، على وستهام يونايتد، توجه المذيع بسؤال لصلاح قال فيه :"هل أصبح الحديث الأسبوعي عن أرقامك القياسية أمراً معتاداً ومملاً؟".

بالطبع هي كلمات هدفها أقصى درجات المدح والتقدير للنجم المصري، وإن بدت عكس ذلك، فما كان من صلاح إلا أن ابتسم وأطلق تصريحاً احترافياً ابتعج به عن تقييمه من زاوية التواضع أو الغرور، فقال :"الأهم دائماً هو الفريق، وليس الأرقام الشخصية، صحيح أنني أشعر بالرضا حينما أسجل أو أصنع هدفاً، وصحيح أنني أشعر بالاحباط الشديد حينما لا أتمكن من تسجيل بعض الفرص السهلة، ولكنني في النهاية لا هدف لي سوى المشاركة في انتصارات ليفربول".

أرقام تاريخية تهز البريميرليغ

فقد واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما أحرز هدفاً وصنع هدفين، ليقود ليفربول للتغلب الكاسح على مضيفه ويستهام يونايتد بخماسية دون مقابل الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة ليصبح صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات في نفس الموسم في تاريخ البريميرليغ.

وانفرد صلاح، بالمركز العاشر، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي، وهو بذلك تجاوز رقم دافيد بيكهام، نجم وأسطورة مانشستر يونايتد السابق، والذي احترف فيما بعد في صفوف ريال مدريد.

وهناك رقم تاريخي آخر لصلاح اليوم الأحد، فقد أصبح أكثر لاعب يساهم في تسجيل أو صناعة الأهداف خلال شهر واحد في تاريخ البريميرليغ بإجمالي 14 مساهمة في شهر كانون الأول (ديسمبر) .

الأفضل في المباراة وهداف الدوري

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن هوية رجل المباراة بعد أن فتحت باب التصويت أمام الجماهير، وحصل صلاح على اللقب بعدما نال أعلى نسبة تصويت بـ 87.2%، وهو مشهد معتاد في كثير من مباريات ليفربول، حيث يفرض صلاح نفسه على لاعبي الفريقين.

ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنكليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ملك أوروبا بلا منازع

أصبح محمد صلاح أكثر من ساهم في البريميرليغ هذا الموسم تهديفاً وصناعة للأهداف، وكذلك في دوريات أوروبا الكبرى.. مما يجعله ملكاً لأوروبا الموسم الحالي، وهو في طريقه للكرة الذهبية في حال استمر على هذا الأداء والتأثير

‏• أكثر من سجل في البريميرليغ هذا الموسم

‏• أكثر من صنع في البريميرليغ هذا الموسم

‏• أكثر من ساهم في الدويات الخمس الكبرى هذا الموسم

‏• أكثر من سجل في الدويات الخمس الكبرى هذا الموسم

‏• أكثر من صنع في الدويات الخمس الكبرى هذا الموسم