شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 29 / 12 / 2024 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

أُجريت اليوم الأحد 29 / 12 / 2024 مباراتان ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الأولى جمعت حرس الحدود مع طلائع الجيش والثانية جمعت الزمالك مع الاتحاد السكندري.

ويتربع الزمالك على صدارة الدوري برصيد 14 نقطة، فيما جاء الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى بثنائية ويعتلى قمة جدول الدورى

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 - 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك كل من: ناصر منسى فى الدقيقة 66 بعد دخوله المباراة بـ3 دقائق فقط، ثم أضاف نبيل دونجا الهدف الثانى من تسديدة قوية ارتطمت فى كريم الديب وسكنت الشباك بالدقيقة 72، ويواصل الاتحاد السكندرى الصيام التهديفى للمباراة الخامسة على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ14 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، بعدما خاض 7 مباريات، فيما يمتلك الاتحاد السكندري 9 نقاط فى المركز الـ7 بعدما لعب 7 مباريات.

الانتصار الأول.. حرس الحدود يهزم الطلائع بثلاثية ويرتقي 4 مراكز بجدول الدوري

تغلب فريق حرس الحدود على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليحقق الحرس أول انتصار في المسابقة خلال الموسم الحالي، وسجل أهداف المباراة حازم العسكري وكاريديولا موفوسي وعبد الرحمن جودة.

بهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر وارتقى 4 مراكز بعدما كان يحتل المركز الأخير، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 8 نقاط في المركز العاشر.