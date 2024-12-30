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تعرف على أسماء حكام مباريات دورى المحترفين غدا

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل غدا مباريات الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين بخمس مواجهات في الثانية والنصف ظهرا حيث يستضيف سبورتنج نظيره الترسانة ، وبلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة ، وبترول أسيوط مع السكة الحديد مودرن ، وديروط ووادى دجلة ، وأسوان وراية .

وأعلنت لجنة الحكام أطقم التحكيم المقرر أن يديروا مباريات الغد وهم :-

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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