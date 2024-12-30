شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين: الاتحاد السكندري "اتظلم" أمام الزمالك.. والغندور تحامل علينا والان مع تفاصيل الخبر

أكد إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام الزمالك خاصة في الشوط الأول، بعدما اتيحت للفريق عدة فرص، مشيرًا إلى أنه طالب اللاعبين بين الشوطين باللعب بقوة، واللعب من أجل تحقيق الفوز.

قال خلال تصريحات تلفزيونية : "اللعبة الجدلية التي تخص عبد الغني محمد، لا أريد التعليق عليها لكن لو لم تحتسب ركلة جزاء، فهي لا تستحق البطاقة الثانية، هناك مدرسة في التحكيم لو لم يتم احتساب ركلة جزاء يتم طرد لاعب، هذه اللعبة أثرت علينا، وتسببت في خسارة الاتحاد".

أوضح: "بابا فاسيليو حاول الدفاع بشكل جيد، لكنه يواجه فريق كبير يضم لاعبين دوليين، حدث احتكاك مشروع بين أحمد فتوح لاعب الزمالك مع عبد الغني محمد لاعب الاتحاد، كان يجب عدم طرد اللاعب لو لم يتم احتساب الركلة، لاعب الاتحاد تأثر بوجود احتكاك ضده بعدما دخل لمنطقة الجزاء".

وواصل: "شعرت أن الحكم عبء علينا، وأن الاتحاد السكندري جعل الفريق يلعب 10 ضـد 12 لاعب، سنقوم بنقل موقفنا لإدارة النادي، والقرار سيكون مختص لـ محمد مصيلحي، الذي كان مستاء مما حدث في المباراة، ووجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين، وكنا نتمنى تحقيق نتيجة ايجابية، وهناك تحسن كبير في الأداء، وكنا نريد اسعاد الجماهير بتحقيق نتيجة جيدة".

وزاد: "نريد حماية الاتحاد من التحكيم، سبق وخسرنا من طلائع الجيش ولم نقم بالاحتجاج، لكن الأمور واضحة في مباراة الزمالك بشكل كبير، تعرضنا لظلم وتحامل علينا، لولا لم يتم احتساب ركلة جزاء، لا يوجد فيها أي تمثيل من جانب عبد الغني محمد، لعبنا 40 دقيقة منقوصين، واللاعبين بذلوا جهد كبير".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة علينا، وكنا نُجهز نفسنا لما سيحدث في لقاء الزمالك والمدرب تحدث مع اللاعبين أيضا، خاصة في ظل وجود وقائع قبل اللقاء وإصدار الزمالك لبيانات ينتقد فيها منظومة التحكيم، لم يكن هناك عدالة في الملعب، أي لمسة للزمالك تحتسب ركلة حرة، لاعبينا بـ(تدبح) في الملعب علشان "الفاول".

وأكد: "هل الفار لا يعمل سوى مع أندية معينة، هل تتخيل أن هذه اللعبة لو كانت مع الزمالك كان الحكم سيقف في الملعب ولا يتجه لمشاهدة اللعبة في الفيديو؟!".

وأشار إلى أن عبدالغني محمد لعب ربع ساعة، وقدم مستوى جيد خلالها، وتلقى عرضًا مؤخرًا للخضوع لفترة معايشة في سبورتنج لشبونة، وطالبته بالتركيز فقط في المباراة، وأن محمد مصيلحي سوف يدعمه في مسيرته والاتحاد لا يتأخر على أبنائه مطلقا.

وأتم: "نحترم طاقم الحكام، ولكن لابد أن نحصل على العدالة التحكيمية، وتركنا الأمور لإدارة النادي".