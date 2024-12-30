شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى حكما لمباراة إنبى والأهلى و عادل للقاء زد وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي وإنبي إلى الحكم محمود بسيوني في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة مساء غد الإثنين ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري نايل 2024 - 2025، وجاء طاقم حكام مباريات غد كالتالي:

\

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولةة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة 30 دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.