شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ركلة جزاء غائبة فى لقاء الزمالك والاتحاد.. وطرد وهمى من الغندور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للغياب المؤثر بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الأبيض 2/ صفر.

وقال عقل، إن الـ"VAR" غاب عن المشهد عندما تعرض لاعب الاتحاد السكندري محمد عبد الغنى لمخالفة من أحمد فتوح مدافع الزمالك، حيث بدأت المخالفة من فتوح من خارج الـ18 مسك باليد لكتف لاعب الاتحاد عبد الغنى ثم تدخل فتوح مع لاعب الاتحاد، وتمت العرقلة من فتوح للاعب الاتحاد عبد الغنى والحكم يشهر البطاقة الحمراء "إنذار ثاني" للاعب الاتحاد عبد الغنى تحايل في قرار فنى وإدارى خطأ من الحكم، وكان يجب أن يتدخل الـVAR في المخالفة الفنية طبقا للبروتوكول.

وأضاف عقل، إن الحكم احمد الغندور تعرّض لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، وكان موفقا في أكثر من قرار فنى وإدارى وأشهر البطاقة الصفراء في لثنائي الزمالك حسام أشرف ومصطفى شلبي، كما أنذر مورساليفو للتهور وعبد الغنى، قبل أن يُطرَد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، إلا أنه تسرع فى طرد محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد وتغاضى عن ركلة جزاء لصالح الاتحاد على فتوح مدافع الزمالك ويعد هذا الخطأ الأبرز فى اللقاء للدولى أحمد الغندور.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاون الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا لقانون.

الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية، كما تعاون ثنائي الـVAR مع الحكم في أكثر من حالة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، وفي مراجعة هدفي اللقاء إلا أنهما غاب عن المشهد في أهم مخالفة في اللقاء عندما عرقل أحمد فتوح مدافع الزمالك محمد عبد الغنى مهاجم الاتحاد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57 من عمراللقاء.





مسك فتوح للاعب الاتحاد خارج الـ18





عرقلة فتوح للاعب الاتحاد الكسندرى