شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى شلبي لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة الاتحاد السكندرى، التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الزمالك كل من: ناصر منسى فى الدقيقة 66 بعد دخوله المباراة بـ3 دقائق فقط، ثم أضاف نبيل دونجا الهدف الثانى من تسديدة قوية ارتطمت فى كريم الديب وسكنت الشباك بالدقيقة 72، ويواصل الاتحاد السكندرى الصيام التهديفى للمباراة الخامسة على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ14 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، بعدما خاض 7 مباريات، فيما يمتلك الاتحاد السكندري 9 نقاط فى المركز الـ7 بعدما لعب 7 مباريات.