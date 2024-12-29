شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق الفوز الأول تحت قيادة جروس فى ولايته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى تحقيق أول فوز تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس الذى تولى القيادة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

جاء الفوز الأول للزمالك تحت قيادة جروس على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 - 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك تحت قيادة كريستيان جروس خاض 3 مباريات، تعادل فى اللقاء الأول أمام سيراميكا بنتيجة 1 - 1، ثم تعادل فى اللقاء الثانى أمام طلائع الجيش بنتيجة 2 - 2، وفى المباراة الثالثة نجح فى تحقيق الفوز على زعيم الثغر.

سجل ثنائية الزمالك فى شباك الاتحاد كل من: ناصر منسى فى الدقيقة 66 وبعد دخوله المباراة بـ3 دقائق فقط، ثم أضاف نبيل دونجا الهدف الثانى من تسديدة قوية ارتطمت فى كريم الديب وسكنت الشباك بالدقيقة 72، ويواصل الاتحاد السكندرى الصيام التهديفى للمباراة الخامسة على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ14 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، بعدما خاض 7 مباريات، فيما يمتلك الاتحاد السكندري 9 نقاط فى المركز الـ 7 بعدما لعب 7 مباريات.