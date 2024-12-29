شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندرى بثنائية منسى ودونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح الفارس الأبيض فى التقدم بثنائية عن طريق ناصر منسى ونبيل عماد دونجا.

مع بداية المباراة كثف الزمالك الضغط على دفاع الاتحاد السكندرى بحثًا عن هدف التقدم، فيما اكتفى زعيم الثغر بالدفاع، وباغت بهجمة مرتدة فى الدقيقة 10 حصل منها على ضربة ركنية.

فى الدقيقة 16 سدد كريم الديب لاعب الاتحاد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن يبعدها حارس مرمى الزمالك محمد عواد ببراعة، وفى الدقيقة 25 اضطر زعيم الثغر لإجراء تبديل بخروخ فادي فريد للإصابة ودخل عبد الغنى محمد.

وواصل لاعبو الزمالك الضغط بحثًا عن هدف التقدم فى المقابل اعتمد لاعبو الاتحاد على الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الفارس الأبيض.

مع بداية الشوط الثانى استمر الزمالك فى الضغط على دفاع الاتحاد السكندرى، وأهدر لاعبو الأبيض أكثر من فرصة، وفى الدقيقة 56 أشهر الحكم أحمد الغندور البطاقة الحمراء لعبد الغنى محمد لاعب الاتحاد، بعد ادعاء السقوط فى منطقة جزاء الزمالك، وأشهر الحكم له البطاقة الصفراء الثانية.

فى الدقيقة 65 سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى الاتحاد ولم تسكن الشباك، وسجل ناصر منسى مهاجم الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة 66 بعد تمريرة من عبد الله السعيد لعمر جابر الذى أرسلها لناصر منسى ليسجل منها الهدف الأول.

وكان ناصر منسى قد دخل المباراة بديلاً لحسام أشرف فى الدقيقة 63 ليسجل الهدف بعد دخوله المباراة بـ 3 دقائق فقط.

فى الدقيقة 70 كاد الزمالك أن يسجل الهدف الثانى فى ظل الضغط المكثف والجمل التى قادها عبد الله السعيد بتمريراته السحرية، وفى الدقيقة 72 سدد نبيل دونجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ترتطمت فى كريم الديب وتسكن شباك زعيم الثغر.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: صبحي سليمان، خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن، خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب، خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.