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الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة إنبي في الدوري.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 09:43 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولةة السابعة من عمر مسابقة .

الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة 30 دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

افشة
افشة

 

اكرم والشحات والسولية
اكرم والشحات والسولية

 

الاهلى
الاهلى

 

الأهلى
الأهلى

 

الاهلي
الاهلي

 

الأهلي
الأهلي

 

الدبيس وربيعة
الدبيس وربيعة

 

الساعي
الساعي

 

السولية
السولية

 

الشحات
الشحات

 

الشناوي
الشناوي

 

امام اعلى ظهر وسام
امام اعلى ظهر وسام

 

امام ووسام
امام ووسام

 

امام
امام

 

تاو
تاو

 

تدريب الأهلي
تدريب الأهلي

 

حراس الاهلي
حراس الاهلي

 

خالد
خالد

 

داري
داري

 

ربيعة
ربيعة

 

شوبير
شوبير

 

كهربا
كهربا

 

كوكا
كوكا

 

كولر
كولر

 

مران الاهلي
مران الاهلي

 

مروان
مروان

 

معلول
معلول

 

نيدفيد
نيدفيد

 

هاني ومعلول
هاني ومعلول

 

هاني
هاني

 

وسام وامام
وسام وامام

 

ياسر
ياسر

 

يحيى
يحيى

 

يوسف
يوسف

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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