شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يضيف الهدف الثانى للزمالك فى شباك الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت فى كريم الديب لتسكن الشباك فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: صبحي سليمان، خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن، خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب، خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (1)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (2)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (3)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (4)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (5)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (6)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (7)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (8)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (9)



احتفال نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك (10)