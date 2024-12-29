شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو عقيل مديرًا لإدارة التسويق بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا عصر اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة، وخلال الجلسة قرر المجلس تعييين محمد أبو عقيل مديرًا لإدارة التسويق.

بعيدًا عما سبق، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت ضم 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق حتى موعد انطلاق المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد- عمر الساعي - محمد مجدي أفشة- حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد

وشهدت قائمة الأهلي غياب كل من: محمد الشناوي ومحمود كهربا وعمر كمال ويوسف أيمن وخالد عبد الفتاح والمصابين طاهر محمد طاهر ومحمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد عبد الله، فيما عاد إلى القائمة كريم نيدفيد بعد غياب عن دخول قائمة الأهلي.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي.

الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة 30 دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.