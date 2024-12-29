شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى لا يعرف الهزيمة أمام المصرى قبل مواجهة الثلاثاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، تكريس عقدته أمام المصرى فى المباراة التى ستجمعهما فى تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

الرمادى عقدة المصرى

ويمتلك أيمن الرمادى رقما مميزا أمام المصرى، حيث واجه الفريق البورسعيدى فى 4 مباريات سابقة لم يعرف فيها الهزيمة، حيث نجح فى الفوز بثلاث مباريات وتعادل فى واحدة مع ناديين مختلفين "أسوان وسيراميكا"، وسجل لاعبو أيمن الرمادى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وجاءت مواجهات الرمادى مع المصرى كالتالى:

أسوان 2 / 1 المصرى "الدورى"

المصرى 1 / 3 أسوان "الدورى"

سيراميكا 4/ 1 المصرى "كأس الرابطة"

المصرى 1 / 1 سيراميكا "الدورى"

ويعكف أيمن الرمادى على دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى، من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة، خاصة فى ظل تساوى الفريقين بنفس الرصيد.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة التركيز فى كل دقيقة فى المباراة من أجل استغلال كل الفرص التى تتيح لهم لتسجيلها، كما حذر المدافعين من التحولات الهجومية للمصرى عن طريق الثنائى محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف.