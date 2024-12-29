شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد الشناوى وكهربا وكمال من قائمة الأهلى لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد الثلاثي محمد الشناوي ومحمود كهربا وعمر كمال من قائمة مباراة إنبي غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، وهو ما يؤكد تواجد مصطفى شوبير في حراسة العرين الأحمر.

كما خرج من قائمة الأهلي خالد عبد الفتاح للإيقاف وفقا لقرار لجنة الانضباط، وكذلك يوسف أيمن لأسباب فنية، بخلاف اللاعبين المصابين كريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول وطاهر محمد طاهر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة 30 دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.