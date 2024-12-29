شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مع بداية المباراة كثف الزمالك الضغط على دفاع الاتحاد السكندرى بحثًا عن هدف التقدم، فيما اكتفى زعيم الثغر بالدفاع، وباغت بهجمة مرتدة فى الدقيقة 10 حصل منها على ضربة ركنية.

فى الدقيقة 16 سدد كريم الديب لاعب الاتحاد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن يبعدها حارس مرمى الزمالك محمد عواد ببراعة، وفى الدقيقة 25 اضطر زعيم الثغر لاجراء تبديل بخروخ فادي فريد للإصابة ودخل عبد الغنى محمد.

وواصل لاعبو الزمالك الضغط بحثًا عن هدف التقدم فى المقابل اعتمد لاعبو الاتحاد على الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الفارس الأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: صبحي سليمان، خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن، خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب، خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.