شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة يخطر الأندية بشروط تسجيل اللاعبين فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

أرسل اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي خطابا إلى الأندية المشاركة فى مسابقات الاتحاد، لإخطارهم بشروط تسجيل اللاعبين أو اللاعبات فى صفوف الأندية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة والتى تبدأ فى الفترة من 1 يناير حتى 31 يناير المقبل

وجاء فى خطاب الاتحاد إلى الأندية أنه لن يتم قبول المستندات الخاصة بتسجيل اللاعبين واللاعبات خلال الفترة المذكورة إلا بعد سداد قيمة إضافات أو إعارات فى حينه ولن يتم إعداد مطالبات للنادى.

كما لن يتم قبول المستندات الخاصة بالتسجيل خلال الفترة حتى يتم سداد المديونيات المستحقة على النادى عن المواسم السابقة والتى لم تسدد حتى الآن.