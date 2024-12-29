شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. محاولات من الزمالك والاتحاد لتسجيل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

مع بداية المباراة كثف الزمالك الضغط على دفاع الاتحاد السكندرى بحثًا عن هدف التقدم، فيما اكتفى زعيم الثغر بالدفاع، وباغت بهجمة مرتدة فى الدقيقة 10 حصل منها على ضربة ركنية.

فى الدقيقة 16 سدد كريم الديب لاعب الاتحاد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن يبعدها حارس مرمى الزمالك محمد عواد ببراعة، وفى الدقيقة 25 اضطر زعيم الثغر لاجراء تبديل بخروخ فادي فريد للإصابة ودخل عبد الغنى محمد.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: صبحي سليمان، خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن، خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب، خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.