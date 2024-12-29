شكرا لقرائتكم خبر عن عودة على معلول ومحمد هانى للمشاركة فى تدريبات الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:26 م

شارك الثنائي علي معلول ومحمد هاني لاعبي الأهلي في تدريبات فريقهما التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب مدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحرصت الصفحة الرسمية للأهلي على الترحيب بالثنائي معلول وهاني بعد انتظامهما في المران والتعليق: "مرحبا بعودتكما".

وغاب علي معلول عن الأهلي لأكثر من 7 أشهر منذ الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي في نسخته الماضية.

فيما غاب محمد هاني لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي منذ المشاركة في كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

ويستعد فريق الأهلي للتحديات المتبقية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، بعدما تصدر المجموعة الثالثة عقب خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات الأفريقي ويقبع في الصدارة برصيد 7 نقاط.

واستعاد الأهلي ثقته بفوز كاسح على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بستة أهداف مقابل هدف، بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بعد خسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.



علي معلول



محمد هاني



معلول في المران



معلول مع قمصان وأفشة



معلول وهاني



معلول يركز خلال المران



معلول



هاني في التدريب



هاني يخوض تدريبات الكرة