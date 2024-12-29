شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يستكمل اجتماع مجلس الإدارة غدا والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل غدا الإثنين اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، لاتخاذ قرارات فى بعض الملفات، منها النشاط المحلى والقارى، بالإضافة إلى لجان الاتحاد.

وتأتى جلسة الغد استكمالا للجلسة التى عُقدت الخميس الماضى، كأول جلسة رسمية للمجلس الجديد لتنس الطاولة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز أشرف حلمى برئاسة الاتحاد، وفاز فى العضوية كل من: خالد الحفنى، محمود أباظة، وهبة الله حامد، ووليد محمود وعمرو فهمى وأشرف عبد الفتاح.