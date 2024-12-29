شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات تنتظر الإسماعيلى فى شهر يناير 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:11 م

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهات قوية خلال شهر يناير 2025، فى بطولتى دورى nile، وكأس مصر التى يضرب خلالها موعدا مع فريق طنطا وفقا للقرعة التى أقيمت فى اتحاد الكرة.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى عبر حسابه على فيس بوك، إنفوجراف بمواجهات الفريق فى شهر يناير معلقا عليه: "بداية سنة جديدة مليئة بالتحديات.. إليكم مواجهات الدراويش في شهر يناير 2025".



وجاءت مواجهات الإسماعيلى فى شهر يناير كالتالى:

1 يناير.. الإسماعيلى مع مودرن سبورت – الدورى "استاد القاهرة"

4 يناير.. الإسماعيلى مع طنطا – كأس مصر "استاد الإسماعيلية"

11 يناير.. الإسماعيلى مع البنك الأهلى – الدورى "استاد القاهرة"

21 يناير.. الإسماعيلى مع سموحة – الدورى "استاد الإسماعيلية"

26 يناير.. الإسماعيلى مع الاتحاد – الدورى "استاد برج العرب"

31 يناير.. الإسماعيلى مع طلائع الجيش – الدورى "الإسماعيلية"



الاسماعيلي

حذر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، لاعبيه من خطورة استمرار الأخطاء الدفاعية خلال مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

وشدد حمد إبراهيم على لاعبيه ضرورة التمركز الصحيح لتجنب تلقى أهداف ساذجة تكلف الدراويش خسارة نقاط مهمة فى مسيرة الفريق الأصفر بالدوري.

ويعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.