شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش في دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق حرس الحدود على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليحقق الحرس أول انتصار في المسابقة خلال الموسم الحالي، وسجل أهداف المباراة حازم العسكري و كاريديولا موفوسي وعبد الرحمن جودة.

بهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر وارتقى 4 مراكز بعدما كان يحتل المركز الأخير، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وأحرز حرس الحدود هدف التقدم في شباك الطلائع في الدقيقة 23 من عمر المباراة عن طريق حازم العسكري من رأسية بارعة بعد استقبال عرضية متقنة من فوزي الحناوي من الجبهة اليسرى.

وسجل كاريديولا موفوسي لاعب حرس الحدود الهدف الثاني لفريقه في شباك الطلائع في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وجاء الهدف من صناعة محمد أشرف روقا برأسية وسددها موفوسيي بيمناه تحت أقدام محمد شعبان .

وأضاف عبد الرحمن جودة الهدف الثالث للحرس في الدقيقة 82 من رأسية على يمين حارس الطلائع، من صناعة فوزي الحناوي من ركلة ركنية، وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع طرد حميد ماو نتيجة الخشونة مع لاعب الحرس، واستمر تقدم الحرس بثلاثية نظيفة حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف "روقا" – محمد الدغيمي

الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – كارديولا تريسور

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – إسلام محارب

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – أحمد سمير

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط.