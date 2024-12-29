شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من مواجهة الأهلى وسموحة.. رابطة الأندية تعدل مواعيد مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:46 م

أعلنت رابطة الأندية المصرية إجراء تعديل على مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، تماشيًا مع قرارات الهيئة الوطنية للإعلام، بحيث تقام المباريات في الرابعة مساءً والسابعة مساءً.

ومن المقرر أن يجرى تعديل بدءًا من مباراة الأهلي وسموحة والتي ستقام يوم 7 يناير 2025، حيث ستقام المباريات في تمام الرابعة عصرًا بدلاً من الخامسة، والسابعة مساءً بدلاً من الثامنة.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرًا على استاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء على استاد السويس الجديد