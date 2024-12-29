شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:29 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد ، ضمن الجولة الرابعة لدور الجموعات بدوري الأبطال.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

ويستعد فريق الأهلي للتحديات المتبقية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، بعدما تصدر المجموعة الثالثة عقب خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات الأفريقي ويقبع في الصدارة برصيد 7 نقاط.

واستعاد الأهلي ثقته بفوز كاسح على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بستة أهداف مقابل هدف، بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بعد خسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.