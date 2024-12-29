وى يهزم كهرباء الإسماعيلية 3 - 2 ويحافظ على وصافة دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وى أغلى ثلاث نقاط له بدورى المحترفين بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين .

بهذه النتيجة رفع وى رصيده إلى 31 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 25 نقطة ومازال في المركز الرابع .

وأسفرت مباريات الجولة الخامسة عشرة التي أقيمت ظهر اليوم عن فوز وحيد للمقاولون العرب على لافيينا بهدف مقابل للاشئ في الثوانى الأخيرة ليرتفع رصيد الذئاب إلى 34 نقطة ويبتعد بصدارة جدول الترتيب .



بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل السلبى بين المنصورة وبروكسى ، والداخلية والقناة ، والسويس مع طنطا.