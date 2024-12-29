شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يقود هجوم الاتحاد السكندرى فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى..
حراسة المرمى: صبحي سليمان.
خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن.
خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب.
خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.
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