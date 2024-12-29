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بواتينج يقود هجوم الاتحاد السكندرى فى مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى.. 

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب.

خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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