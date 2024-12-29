شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هانى يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد هانى، ظهير أيمن نادى سيراميكا، فى تدريبات فريقه بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته لمواجهة المصرى في المباراة المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وتعرّض أحمد هانى لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التي حسمها سيراميكا لصالحه، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين ليصل للنقطة 11 في المركز الخامس بترتيب الدورى.

وأظهر الكشف الطبي الذى خضع له اللاعب عن تعرضه لكدمة قوية في عظمة الساق تسبب في عدم استطاعته استكمال المباراة، ولكن تعافى اللاعب من الإصابة وشارك فى مران سيراميكا بشكل طبعى ليعلن جاهزيته لمباراة المصرى البورسعيدى.



وانتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تقدم البنك الأهلي أولا بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.