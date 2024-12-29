شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش بتقدم الحرس بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وأحرز حرس الحدود هدف التقدم في شباك الطلائع في الدقيقة 23 من عمر المباراة عن طريق حازم العسكري من رأسية بارعة بعد استقبال عرضية متقنة من فوزي الحناوي من الجبهة اليسرى.



وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:



حراسة المرمى: محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف "روقا" – محمد الدغيمي

الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – كارديولا تريسور



بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:



حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – إسلام محارب

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – أحمد سمير

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط.