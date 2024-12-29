شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحفظ على قرارات الانضباط شكلًا وموضوعًا ويطلب الحيثيات الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم لاتحاد الكرة، يتحفظ فيه شكلًا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت هذه الأحداث، بل وجاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع.

وأشار النادي الأهلي، في خطابه، إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات، خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف، وطلب النادي الاستئناف، ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونًا للحفاظ على حقوق النادي ومسئوليه ولاعبيه.

بعيدا عما سبق، قرر مسئولو الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة رئيساً لبعثة الفريق في كوت ديفوار لخوض مباراة استاد أبيدجان يوم 11 يناير الجاري فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس الأهلي قد قرر تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة سباب بلوزداد مساء الجمعة المقبل من الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

على صعيد متصل، يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها غداً، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة ، ويفتقد الأهلي في لقاء إنبي جهود 5 لاعبين، وهم كريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورضا سليم بسبب الإصابة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إنبى فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.