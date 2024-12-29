شكرا لقرائتكم خبر عن رامى نصوحى رئيساً لبعثة رجال طائرة الزمالك بالبطولة العربية فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 05:29 م

يرأس رامى نصوحى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بقطر خلال المشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ويستعد فريقا الأهلي و الزمالك للسفر إلى البطولة العربية يوم 14 يناير المقبل.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.