شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم لافيينا بهدف ويبتعد بصدارة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الخامسة عشرة التي أقيمت ظهر اليوم عن فوز وحيد للمقاولون العرب على لافيينا بهدف دون مقابل في الثوانى الأخيرة، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 34 نقطة ويبتعد بصدارة جدول دورى المحترفين .

بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل السلبى بين المنصورة وبروكسى، والداخلية والقناة، والسويس مع طنطا، وتستكمل المباريات حاليا حيث يقام وى وكهرباء الإسماعيلية باستاد السلام الدولى.