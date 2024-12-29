شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح أسباب إقامة جميع مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى توقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أسباب تحديد توقيت إقامة جميع مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى الثانية والنصف ظهرًا، موضحًا أن هذا الجدول تم وضعه بشكل مبدئي ومن الممكن تعديله بناءً على متطلبات التسويق الخاصة بالبطولة.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إقامة كل المباريات في نفس التوقيت قد يكون غير منطقي من الناحية التسويقية، رغم عدم وجود تعارض بين الملاعب أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد على أن بعض المواعيد قد يتم تعديلها لتتماشى مع خطة تسويقية تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البطولة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إنجاح المسابقة جماهيريًا وإعلاميًا.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي من هذا الجدول هو تسهيل تنظيم المباريات، مع ترك الباب مفتوحًا لتغيير التوقيتات بما يخدم تطلعات الاتحاد وجماهير الكرة المصرية.

يشار إلى أن جميع المباريات محددة حاليًا عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مع وجود احتمالية تغيير المواعيد لتلبية الجوانب التسويقية، خاصة أن الاتحاد يسعى لتحقيق أكبر استفادة جماهيرية وتسويقية من البطولة.