شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح أسباب إقامة جميع مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى توقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إقامة كل المباريات في نفس التوقيت قد يكون غير منطقي من الناحية التسويقية، رغم عدم وجود تعارض بين الملاعب أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد على أن بعض المواعيد قد يتم تعديلها لتتماشى مع خطة تسويقية تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البطولة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إنجاح المسابقة جماهيريًا وإعلاميًا.
يشار إلى أن جميع المباريات محددة حاليًا عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مع وجود احتمالية تغيير المواعيد لتلبية الجوانب التسويقية، خاصة أن الاتحاد يسعى لتحقيق أكبر استفادة جماهيرية وتسويقية من البطولة.
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