شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تأجيل تعيين مدير للكرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل تعيين مدير كرة للفريق عدة أشهر وربما لما بعد نهاية الموسم الجاري، ورغم أن إدارة الأهلي فتحت ملف تعيين مدير كرة للفريق خلال الأيام الماضية، وتم ترشيح أكثر من اسم بالفعل لتولّي المنصب، في مقدمتهم وليد سليمان ومحمد شوقي، إلا أن إدارة النادي قررت فى النهاية تأجيل حسم هذا الملف فترة ليست بالقصيرة وقد تمتد لنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى، المقرر لها غداً، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة، ويفتقد الأهلي في لقاء إنبي جهود 5 لاعبين، وهم كريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورضا سليم بسبب الإصابة.ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.