شكرا لقرائتكم خبر عن نادية عبد الحميد: اختيارى كأول مدير تنفيذى لاتحاد الملاكمة شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:54 م

عبرت نادية عبد الحميد، المدير التنفيذى لاتحاد الملاكمة ، عن سعادتها باختيارها كأول سيدة تشغل منصب المدير التنفيذى لاتحاد الملاكمة.

وقالت نادية عبد الحميد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن أول أهدافى هو ترتيب البيت من الداخل وإعادة هيكلة الاتحاد، بالتوازي من الالتزام مع قرارات الأولمبية الدولية.



وأشارت نادية عبد الحميد إلى أن الاتحاد يهدف إلى تواجد اللعبة فى جميع الأندية خلال الفترة المقبلة ، خاصة الاندية الجماهيرية مثل الأهلى والزمالك.

وتعتبر نادية المرأة الوحيدة التى حصلت على تصريح مدرب دولى بأربع نجمات من فنلندا وتم اختيارها ضمن 9 على مستوى العالم ليكونوا محاضرين دوليين.

نادية عبد الحميد بدأت كلاعبة وفازت بأول بطولة على مستوى الجمهورية فى عمر 16 سنة ثم فازت مع منتخب مصر ببطولات دولية عديدة وبسبب الإصابات قررت دخول مجال التدريب وتولت تدريب منتخب مصر للبنات ثم تدريب منتخب الشباب وحققت معهم إنجازات فريدة فى تاريخ الملاكمة المصرية.