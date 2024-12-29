شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح سليمان: سيف الجزيري معتاد على شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، إن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن قيادة الزمالك أحدث أزمة كبرى، خصوصا أنه رحل في وسط الموسم وبطولة الكونفدرالية.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت، أن التغيير هو سبب تراجع نتائج الفريق آخر مباراتين مع جروس، موضحا أن التونسي سيف الدين الجزيري معتاد على شكوى الزمالك الفترة الأخيرة وتعتبر المرة الثانية التي يشتكي فيها الأبيض.

وكان سيف الجزيري قد غاب عن مباريات فريقه الأخيرة وخروجه من حسابات الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري جروس المدير الفني للفريق لأسباب فنية.

سيف الدين الجزيري أثار أزمة كبيرة فى الأيام الماضية بعد إرسال وكيله المحامي أنيس بن ميم إنذار لنادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للاعب، والتي وصلت لسبعة أشهر علي حد تصريحات المحامي التونسي.

وقال بن ميم، في تصريحاته تليفزيونية، "فوجئت بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتخفيض عقد سيف الجزيري الجديد 40٪ بعد إتمام المفاوضات وإنهاء الاتفاق على التجديد".

وأضاف، "كريستيان جروس يحب الجزيري ومشكلة اللاعب كانت مع جوميز لأنه أخبره بأن أزمته مع مجلس الإدارة وعليه حلها.. سيف الجزيري يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك يوم 7 يناير المقبل، وهو يتمسك بالتواجد داخل نادي الزمالك".

وأشار أنيس بن ميم، محامي التونسي سيف الدين الجزيري، إلى أن اللاعب يرحب بحل أزمته مع الفريق، مؤكداً ان المعاملة تغيرت، ومن الصعب أن أقول إن إدارة الزمالك لا ترغب في بقاء الجزيري بالنادي، ولكن الأكيد بالنسبة لي أن المعاملة بالفعل تغيرت".

وتابع، "لا يصح الحديث عن أي عروض من أي فريق، لأن سيف الجزيري يحترم نادي الزمالك ويحترم تعاقده مع القلعة البيضاء".

واختتم قائلا، "سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع نادي الزمالك ويحب النادي وجروس لم يبعد اللاعب عن التشكيل أو القائمة ويحبه ومقتنع به".