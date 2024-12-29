شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتح ملف التدعيمات استعداداً للميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

فتح الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، ملف الميركاتو الشتوي المقرر انطلاقه يناير المقبل، وذلك لبحث تدعيمات الفريق والمراكز التي تحتاج إلى إضافات جديدة في ظل مشاركة المصري في البطولات المحلية والقارية وحاجة الفريق إلى وجود دكة بدلاء قوية.



ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته بمعسكره بالكلية الحربية في القاهرة، استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.



وكان علي ماهر المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.



وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.



وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.