شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد مصير كباكا فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي ، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق الأحمر المعار لنادي مودرن سبورت حتي نهاية الموسم الحالي.

الجهاز الفني للأهلي يتابع كباكا، الذي يشارك بصفة مستمرة مع مودرن سبورت، من أجل تحديد مصيره عقب انتهاء الإعارة في نهاية الموسم الحالي، وعودته لتدعيم الوسط الأحمر أو التفكير في إعارته مرة أخرى.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي طالبت كولر تحديد مصير كباكا في الفترة المقبلة سواء بعودته لصفوف الفريق الأحمر أو استمرار اعاراته مع تمديد عقد اللاعب.

كباكا يقدم أداء طيبا مع مودرن سبورت نال إعجاب المتابعين لفريق مودرن، بالرغم من تراجع نتائج الفريق إلا أن كباكا نال إشادة الجهاز الفني للفريق.

كباكا يجيد اللعب في وسط الملعب مركز 8، كما يجيد القيام بدور صانع الألعاب أيضا، ما يجعل المدير الفني يدفع به في أي من المركز علي أن يقوم بتغيير مركزه حسب مجريات المباراة.

كباكا كان أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الذي يعتمد علي كباكا في جميع المباريات لما يملكه من إمكانيات طيبة تساعد علي تنفيذ أفكار الجهاز الفني خلال إدارته للقاء.

وانضم كباكا لنادي مودرن سبورت على سبيل الإعارة في مطلع الموسم الماضي لمدة موسمين على أن يعود الأهلي في بداية الموسم المقبل.