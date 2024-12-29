شكرا لقرائتكم خبر عن بسام وليد لاعب غزل المحلة يعود للملاعب بعد شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض بسام وليد لاعب فريق غزل المحلة المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب إجراء التعافي من إصابة الرباط الصليبى، حيث يفصل اللاعب شهر ونصف فقط عن العودة إلى الملاعب.



وكان بسام وليد ظهير أيمن غزل المحلة أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام أصحاب الجياد والتي أقيمت بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ضمن وديات الفريق المحلاوي استعدادا لانطلاقة الدوري الجاري.



ويستعد غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.



وحصد غزل المحلة 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بهم المركز العاشر في الجدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.



واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري، قبل أن يفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.