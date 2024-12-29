شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

وتجرى المباريات في الفترة من الخميس 2 يناير 2025 وحتى الاثنين 8 يناير 2025. وتُقام جميع المباريات بنظام خروج المغلوب، ومن المتوقع أن تشهد مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتنافسة.



وجاءت المواجهات والمواعيد كالتالي:

الخميس 2 يناير 2025:

بتروجت× المقاولون العرب (ملعب بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.

الجمعة 3 يناير 2025:

إنبي × حرس الحدود (بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.

فاركو × الترسانة (ملعب الترسانة) الساعة 2:30 مساءً.

ديروط × زد إف سي (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.

طلائع الجيش × الأولمبي (جهاز الرياضة العسكري) الساعة 2:30 مساءً.

الجونة × القناة (ستاد خالد بشارة) الساعة 2:30 مساءً.

الاتحاد × تيم إف سي (استاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

السبت 4 يناير 2025:

سيراميكا × لافيينا (ستاد المقاولون) الساعة 2:30 مساءً.

سموحة × منتخب السويس (ستاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

الإسماعيلي × طنطا ( ستاد الإسماعيلية) الساعة 2:30 مساءً.

البنك الأهلي × بترول أسيوط (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.

الأحد 5 يناير 2025:

غزل المحلة × سبورتنج أو الحمام (استاد غزل المحلة)

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات أو الشمس (استاد القاهرة)

الأربعاء 8 يناير 2025:

بيراميدز × المنصورة (ملعب الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

المصري × وادي دجلة (استاد السويس ) الساعة 2:30 مساءً.

الخميس 9 يناير 2025:

الزمالك × بلدية المحلة أو أبو قير للأسمدة (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.