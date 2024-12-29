شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة الاتحاد السكندري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدير المباراة أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، والثنائي محمود ناصف ومحمود أبو الرجال للفيديو.

وتعد المباراة هي الأولى التي يديرها الغندور للأبيض منذ لقاء المصري في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي والذي شهد أزمة كبيرة تسببت فى عدم خوض الأبيض للقاء القمة ضد الأهلي، بعدما خسر الزمالك بهدفين مقابل هدف وأضاع زيزو ركلة جزاء.

وأدار الحكم أحمد الغندور 19 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري، حقق الزمالك الفوز فى 13 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وتلقى 3 هزائم.

من جانبه طالب القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الليلة واستغلال تراجع أداء الزمالك الفترة الأخيرة.

ويضع بابا فاسيليو آمالا عريضة على لاعبيه المتميزين، أمثال محمود متولى والمهدى سليمان وفادى فريد وعبد الله بكري وبواتينج وعمر الوحش.

بينما رفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطي عقبة الزمالك، وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد في تصريحات خاصة أن ناديه لن يرصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لمباراة الزمالك، لاسيما مع وجود لائحة مكافآت مرضية خاصة باللاعبين تم تحديدها قبل بداية الموسم.

وشدد على أن اللاعبين يعلمون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ولديهم رغبة في تقديم أداء قوي واستمرار تقديم العروض القوية، من أجل التواجد فى المركز المتقدمة فى جدول الدوري.